Los riesgos de las tormentas solares podrían estar subestimados

Una investigación de la Universidad de Lancaster (Reino Unido) publicada en la revista 'Nature' revela que los efectos de las condiciones meteorológicas espaciales extremas podrían ser mayores de lo que se pensaba.

El clima espacial, causado por las fluctuaciones de los campos eléctricos en el campo magnético terrestre y la atmósfera superior, puede afectar las tecnologías en la Tierra y sus alrededores de diversas maneras. Las tormentas geomagnéticas extremas constituyen algunos de los casos menos frecuentes, pero extremos, de clima espacial.

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Un ejemplo de meteorología espacial son las tormentas geomagnéticas extremas, que son perturbaciones temporales en el plasma y el campo magnético que rodean la Tierra y que provocan interrupciones en las comunicaciones satelitales globales, cortes de energía generalizados e incluso influyen en la cantidad de radiación a la que están expuestos los astronautas y pilotos.

Durante décadas, los científicos han creído que existe un límite superior en la respuesta de la Tierra a las tormentas solares. Se entiende generalmente que las corrientes eléctricas en la atmósfera superior de la Tierra alcanzan un límite superior a medida que aumenta la intensidad del viento solar.

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Pero ahora las investigaciones sugieren que el límite superior es una ilusión resultante de la incertidumbre en la medición de la intensidad del viento solar, ya que el valor real tiende a regresar a la media. De ser así, esto significa que las tormentas solares podrían tener efectos mucho peores en nuestra tecnología de lo que se pensaba.

En palabras de la autora Maria Walach de la Universidad de Lancaster: "El campo magnético de nuestro planeta nos protege eficazmente contra muchos efectos del clima espacial, por lo que estos suelen manifestarse simplemente como fallos o hermosas auroras boreales. Sin embargo, existen casos extremos, en los que los satélites caen inesperadamente a la Tierra o perdemos las comunicaciones y las señales GPS".

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El viento solar es un flujo constante de gases calientes que emana del Sol y que puede intensificarse durante las erupciones solares. Las observaciones sugieren que, a medida que el viento solar se fortalece, las corrientes eléctricas en la atmósfera superior de la Tierra, que pueden afectar a los satélites, las comunicaciones y las señales de navegación, aumentan hasta cierto punto, pero luego, en promedio, se estabilizan.

El equipo afirma que este límite aparente es simplemente un efecto de las incertidumbres en las mediciones del viento solar. Añaden que el problema radica en que la mayoría de las mediciones del viento solar durante eventos extremos se realizan con naves espaciales en el punto de Lagrange uno, que se encuentra un millón de millas más cerca del Sol que la Tierra. Por lo tanto, es probable que el viento solar que llega a la Tierra sea más débil debido a un efecto de regresión a la media. Al promediar las observaciones de muchos eventos, parece que los vientos solares fuertes no producen corrientes igualmente fuertes, ya que, en promedio, llegan a la Tierra vientos solares más débiles.

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El equipo halló evidencia a partir de más de un millón de mediciones del viento solar realizadas por naves espaciales de la NASA en órbita terrestre, muy cerca de nuestro planeta. El análisis de estas observaciones reveló una relación directa entre la intensidad del viento solar y las corrientes en la atmósfera superior, lo que sugiere que no existe un límite superior, sino que la respuesta de la Tierra seguirá aumentando a la par que la intensidad del viento solar, y los impactos en la tecnología también podrían incrementarse.

Walach agrega: "Si no existe un límite superior para la respuesta de nuestro planeta al viento solar, los modelos para casos extremos deben tener esto en cuenta y debemos estar atentos a los efectos del clima espacial. Afortunadamente, estos casos extremos son poco frecuentes, pero esto también significa que contamos con datos limitados y solo el tiempo dirá qué sucede en un evento tan extremo, de esos que ocurren una vez cada mil años".

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