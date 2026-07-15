Los manifestantes en Cachemira cancelan su marcha tras reanudar el diálogo con el Gobierno

Islamabad, 15 de julio (EFE).- El Comité Conjunto de Acción Awami (JAAC), la coalición que lidera meses de protestas en la Cachemira administrada por Pakistán, suspendió este miércoles su planeada marcha hacia la capital regional, Muzaffarabad, alegando que se habían reanudado las conversaciones con el Gobierno.

El grupo civil, que mantiene bloqueada la región desde hace más de un mes, confirmó en un comunicado que una delegación gubernamental, encabezada por el ex primer ministro paquistaní Raja Pervez Ashraf, se trasladó en helicóptero hasta la ciudad de Rawalakot para abrir una nueva ronda de conversaciones.

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La plataforma dio un ultimátum a las autoridades hasta la tarde de este miércoles para cumplir con sus demandas, aunque reconoció haber recibido "señales positivas" de las instituciones estatales para una resolución pacífica.

"Si las conversaciones tienen éxito, se espera que hoy mismo se produzcan importantes avances, junto con un anuncio del Comité de Acción para poner fin a la sentada en curso", informó el grupo en un comunicado.

La crisis escaló el pasado 8 de junio, cuando varios enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad dejaron al menos quince muertos, incluidos cuatro policías, lo que derivó en la paralización de la región y la suspensión de los servicios de telefonía móvil e internet.

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El 10 de junio miles de manifestantes inundaron las calles de Rawalakot, convirtiendo la protesta en una sentada prolongada hasta ahora en la ciudad.

"También se están recibiendo señales positivas de las instituciones estatales pertinentes para una resolución pacífica del asunto, y todas las partes están haciendo serios esfuerzos para que las negociaciones tengan éxito", añadió hoy el JAAC.

La última convocatoria de protesta del JAAC exige la abolición de los doce escaños en la Asamblea Legislativa de la región que están reservados para los refugiados de Jammu y Cachemira, administrada por la India, que se asentaron en la parte continental de Pakistán después de 1947.

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Los manifestantes denuncian que el Gobierno central de Islamabad utiliza de forma sistemática a estos doce diputados para manipular las mayorías parlamentarias locales, derrocar a los ejecutivos regionales y cambiar a los primeros ministros a su conveniencia. EFE