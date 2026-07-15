Irak impone sanciones a individuos y entidades vinculadas a las redes de financiación de Hezbolá

El Ministerio de Finanzas de Irak ha emitido una directiva interna a los bancos e instituciones financieras para imponer sanciones a redes de financiación de Estado Islámico, así como a personas y entidades vinculadas al partido-milicia chií Hezbolá, basándose en decisiones previas del Departamento del Tesoro estadounidense.

El documento emitido por el Fondo Iraquí para el Desarrollo Externo, filtrado este miércoles y recogido por la prensa del país, detalla que la medida contra las redes de Hezbolá se sustenta en virtud de una orden ejecutiva estadounidense que prohíbe transacciones y congela los bienes financieros de personas o grupos vinculados al terrorismo.

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De igual forma, la directiva hace referencia a una decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro que impuso sanciones contra tres personas y seis entidades en Europa, Oriente Próximo y África Occidental por facilitar transferencias financieras, en última instancia, a Estado Islámico.

La filtración se produce un día después de que el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, se reuniera en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha acusado reiteradamente a Irak de inacción ante las redes vinculadas a Hezbolá que mueven fondos en la región y eluden las sanciones de Estados Unidos.

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