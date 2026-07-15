India prevé para octubre el borrador final de la investigación del accidente de Air India

Nueva Delhi, 15 jul (EFE).- La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) prevé concluir en octubre el borrador final del informe de la investigación sobre el accidente del vuelo AI-171 de Air India, en el que murieron 260 personas en junio de 2025, según comunicó el organismo al Tribunal Supremo indio.

"La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos ha comunicado al Tribunal Supremo que se espera que el borrador del informe final de la investigación sobre el accidente del vuelo AI-171 de Air India, ocurrido en junio de 2025 en Ahmedabad y en el que fallecieron 260 personas, esté listo en octubre de este año", informó la agencia local PTI.

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La AAIB ya publicó un informe preliminar el 12 de julio de 2025, un mes después del siniestro. El documento que continúa pendiente es el informe final, que deberá recoger las conclusiones de la investigación.

El ministro de Aviación Civil, K. Rammohan Naidu, afirmó en mayo pasado que el proceso podía tardar "aproximadamente otro mes", aunque defendió la necesidad de no "comprometer el debido proceso por la rapidez".

En una declaración presentada ante la máxima corte, la AAIB aseguró además que existe una "prohibición legal absoluta" de revelar al público o a cualquier comité externo las grabaciones de voz de la cabina y las imágenes aéreas del siniestro del 12 de junio de 2025, añadió PTI.

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El procedimiento se desarrolla en paralelo al caso presentado ante el Tribunal Supremo por Pushkar Raj Sabharwal, padre del capitán Sumeet Sabharwal, que pilotaba el avión.

Sabharwal solicitó una investigación judicial independiente tras denunciar una campaña mediática para responsabilizar de forma intencional a su hijo del accidente. El máximo tribunal indio señaló recientemente que el informe preliminar no contenía imputaciones contra el comandante, según medios locales.

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El accidente del vuelo AI-171, un Boeing 787-8 Dreamliner que cubría la ruta Ahmedabad-Londres, se produjo poco después del despegue y causó la muerte de 260 personas, entre pasajeros, tripulantes y víctimas en tierra.

El informe preliminar reveló que los interruptores de combustible de los dos motores pasaron de la posición de funcionamiento a la de corte pocos segundos después del despegue, lo que provocó una pérdida de potencia.

La Federación de Pilotos de la India sostiene que un defecto eléctrico sistémico pudo haber causado el corte automático, una hipótesis que no ha sido confirmada por la investigación oficial. La AAIB ha pedido evitar especulaciones hasta la publicación de sus conclusiones. EFE

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