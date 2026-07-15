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El pase de España a la final, lo más visto en TV en Alemania en un partido que no jugara su selección

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Los alemanes siguen interesados en el Mundial de fútbol pese a la temprana eliminación de su selección en los dieciseisavos de final contra Paraguay, ya que la semifinal España-Francia de este martes registró una audiencia récord de telespectadores, con 12,6 millones, para un partido en el que no jugaba su equipo nacional.

La empresa de investigación de audiencia AFG informó este miércoles de que una media de 12,688 millones de espectadores siguieron la victoria de España por 2-0 contra Francia, lo que supuso para la cadena pública ZDF una cuota de mercado del 53,1 por ciento.

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La segunda semifinal se disputará este miércoles entre la vigente campeona, Argentina, e Inglaterra. La final, que se disputará en Nueva Jersey, tendrá lugar el domingo (21:00 horas) entre España y el ganador del encuentro entre la albicelete y la selección inglesa.

El partido más visto del Mundial en Estados Unidos, México y Canadá fue la victoria por 7-1 de Alemania en su debut contra Curazao, con una media de 23,427 millones de espectadores y una cuota de mercado del 70,2 por ciento. Todos los partidos también se retransmiten en el portal de streaming MagentaTV, que no publica cifras de audiencia.

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