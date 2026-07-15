El papa acepta la renuncia del obispo de la diócesis peruana de Huacho, acusado de abusos

Ciudad del Vaticano, 15 jul (EFE).- El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de la diócesis peruana de Huacho, Antonio Santarsiero Rosa, acusado de abuso sexual y que abandonó su puesto en la Conferencia Episcopal del país andino para poder defenderse.

La Santa Sede ha informado este miércoles en su boletín diario de que el pontífice estadounidense "ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Huacho" presentada por Santarsiero sin especificar los motivos ni otros detalles.

Santarsiero Rosa ha cumplido 75 años, edad a la que los obispos deben presentar su renuncia al pontífice según el Derecho Canónico, pero además en los últimos meses ha sido acusado de abusos sexuales.

El obispo siempre ha negado las acusaciones y el pasado abril pidió ser apartado del cargo de secretario general de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) para poder aclarar los hechos.

Por entonces algunos medios como el portal 'InfoVaticana' habían recogido una denuncia contra él por presuntos abusos sexuales y maltrato psicológico en el seminario de esta ciudad costera cerca de Lima. EFE