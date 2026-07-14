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Viviane de Pierrefeu Midence es la nueva embajadora de Honduras en Corea del Sur

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Teguciglpa, 13 jul (EFE).- El Gobierno de Honduras designó este lunes a Viviane de Pierrefeu Midence como nueva embajadora del país centroamericano en Corea del Sur, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en Tegucigalpa.

La nueva diplomática juró para el nuevo cargo ante la canciller hondureña, Mireya Agüero, indicó la misma fuente en la red social X.

Según la información oficial, las relaciones entre Honduras y Corea del Sur "se fundamentan en proyectos de desarrollo sostenible, conservación forestal, digitalización del Gobierno y asistencia técnica".

"También existe un fuerte intercambio académico impulsado por las becas gubernamentales GKS y KOICA, además de convenios universitarios para investigación y movilidad estudiantil", indicó la Cancillería de Honduras.

Viviane de Pierrefeu Midence, quien sucederá en Seúl al historiador Rodolfo Pastor Fasquelle, es una diplomática de carrera que se ha desempeñado como embajadora de Honduras en París ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

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"Con este nuevo nombramiento, Honduras fortalece la política exterior y deja claro que seguirá trabajando para darle una repuesta a todos los connacionales que busquen apoyo en los Consulados y Embajadas donde Honduras tiene presencia diplomática", indicó la Secretaría de Exteriores en Tegucigalpa. EFE

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