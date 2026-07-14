Trump sugiere que Irán y Hezbolá podrían ser incluidos en el proyecto de sanciones contra Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el proyecto de ley bipartidista que plantea imponer sanciones contra Rusia, impulsado por el fallecido senador Lindsey Graham, tiene muchas posibilidades de ser aprobado y ha sugerido que podría ampliarse para incluir a Irán y al partido-milicia chií Hezbolá.

"Creo que podrían incluir a Irán. Van a incluir a Irán, lo cual sería algo de gran trascendencia si lo hicieran, y puede que también incluyan a Hezbolá", ha señalado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca junto al primer ministro iraquí, Ali al Zaid.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley que se debate en el Congreso permitiría allanar el camino para que Trump imponga restricciones a países que faciliten la evasión de sanciones o que compren una cantidad significativa de petróleo, uranio o gas ruso, en un esfuerzo por debilitar aún más a Moscú en medio de su guerra con Ucrania.

La medida --criticada por la oposición a la luz del reciente fallo del Tribunal Supremo que anulaba la mayor parte de los gravámenes impuestos por Washington-- fue presentada inicialmente en abril de 2025, si bien fue frenada para no perjudicar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.

PUBLICIDAD

Si bien Graham afirmó contar con el apoyo del magnate republicano, Trump se ha mostrado evasivo ante la prensa y ha evitado respaldar el proyecto de ley, poniendo el foco en que era el senador republicano --quien falleció el sábado-- el que deseaba su aprobación.