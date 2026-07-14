La taiwanesa UMC inicia la producción en masa de chips fotónicos en su planta de Singapur

Taipéi, 14 jul (EFE).- La taiwanesa United Microelectronics Corporation (UMC), uno de los principales fabricantes de semiconductores por contrato del mundo, inició la producción en masa de chips fotónicos en su planta de Singapur, en un contexto de creciente demanda de interconexiones ópticas de alta velocidad en las redes de inteligencia artificial (IA).

En un comunicado difundido este martes, la firma isleña explicó que alcanzó este hito gracias a su colaboración con Silith Technology, una empresa especializada en el diseño de circuitos integrados fotónicos de última generación para infraestructura de IA y redes ópticas de alta velocidad.

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El equipo conformado por ambas tecnológicas llevó la plataforma de fotónica de silicio del desarrollo a la fase de producción en dieciocho meses, indicó UMC, que agregó que dicha plataforma ha demostrado un buen rendimiento a nivel de producción, con un "alto grado de rendimiento de fabricación y fiabilidad".

"Además de sus sólidas capacidades de fabricación de obleas de 12 pulgadas, Singapur constituye también un centro clave de desarrollo tecnológico para UMC, lo que ha permitido acelerar la puesta en producción con Silith", afirmó el vicepresidente sénior de la firma taiwanesa, GC Hung, en declaraciones recogidas por el comunicado.

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Según Nikkei Asia, entre los clientes de Silith figuran algunos de los mayores fabricantes mundiales de transceptores ópticos, como Innolight y Coherent, ambos proveedores clave de Nvidia y Google.

La fotónica de silicio aprovecha las propiedades ópticas de este elemento para transmitir datos mediante pulsos de luz en lugar de señales eléctricas, lo que permite mayores velocidades de transmisión y un menor consumo energético en los circuitos integrados.

UMC, la segunda mayor fundición de semiconductores de Taiwán después de TSMC, cuenta con doce plantas de producción y tiene oficinas en Estados Unidos, Europa, China, Japón, Corea del Sur y Singapur. EFE