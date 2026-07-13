Zeus Montiel se sincera sobre su relación con su hermana Thais y reconoce sus diferencias

Volcado en su carrera musical y soñando con triunfar como cantante a pesar de que la 'sombra' de su madre, Sara Montiel, es demasiado alargada, Zeus Montiel ha reaparecido en un concierto en Madrid en el que, orgulloso, ha reivindicado la figura de la inolvidable cantante de 'Fumando espero' al grito de "¡mi madre, Sara Montiel!" y se ha sincerado sobre el momento en el que se encuentra, su sueño de convertirse en padre, y su relación con su hermana Thais tras los rumores de distanciamiento surgidos hace varias semanas por supuestas desavenencias respecto a la herencia.

"La verdad es que para mí es muy importante, muy especial seguir el legado. Independientemente de lo que mi madre fue, las comparaciones son odiosas evidentemente. Yo soy otra persona, hago otro tipo de música, pero siempre llevando el apellido Montiel como se merece, con todo el respeto y el cariño del mundo a pesar de que ser hijo de en este país se ve de otra manera a como tendría que verse. Yo hago mi trabajo lo mejor que puedo para demostrar lo que soy, que soy cantante" ha expresado a corazón abierto.

PUBLICIDAD

No oculta que le ha pesado y mucho ser 'hijo de'; "mucha gente se piensa que todo es fantástico, maravilloso, que todo son ventajas, pero evidentemente no es así, y tiene sus cosas buenas pero vivo cosas malas en ese aspecto de las comparaciones" asegura.

Como reconoce, a pesar de que han pasado 13 años desde su muerte, todavía echa muchísimo de menos a su madre: "su presencia, echo en falta sus consejos como madre, como artista, sobre todo en el mundo en el que estamos y lo que representa que está todo tan complicado. Echo de menos el tenerla, cuando tengo un día malo el poder pedirla consejos y que me los de. Evidentemente como cualquier hijo echa de menos a su madre".

PUBLICIDAD

Soltero y sin compromiso desde que rompió su relación con la exgran hermana Susana Bianca, Zeus confiesa que le encantaría ser padre. "Lo que pasa es que me falta una cosa muy importante que es tener pareja. No es fácil, y en la sociedad en la que vivimos nos volvemos un poco más de plástico. Pero bueno, Dios dirá, tampoco podemos forzar las marchas porque todo lo que se fuerza al final sale mal" se ha sincerado, admitiendo que el hecho de que su padre, Pepe Tous, falleciese cuando tenía 8 años le ha marcado mucho.

"Tengo ganas de enamorarme. Llevo bastantes años soltero y me apetece sobre todo tener una confianza con alguien, compartir mi vida con alguien es muy bonito, pero no es fácil, sé que es complicado, pero bueno, Dios dirá" ha revelado.

PUBLICIDAD

Hablando de relaciones, el artista ha aprovechado la ocasión para desmentir que se lleve mal con su hermana Thais, aunque sí ha confesado que al igual que otros hermanos han tenido sus diferencias: "Con ella todo bien, lo que pasa es que como en todas las familias siempre hay... Objetivos y puntos de vista diferentes, pero bueno, como en cualquier familia. Lo que pasa es que, por ser quien soy todo se magnifica, pero no es nada raro y nos pasa a todos. Lo que pasa es que como somos un poco más escuetos, más recatados... pero somos personas normales, somos familia y todas las diferencias las solventamos y arreglamos como pensamos que es lo más adecuado" ha aclarado rotundo.

¿Se ha planteado alguna vez escribir un libro sobre sus vivencias como hijo de Sara Montiel? Como ha desvelado "me gustaría acercar más un poco lo que es ver el mundo a través del ser del hijo de. Evidentemente, a mucha gente le sorprendería lo que tenemos que pasar. No todos son facilidades, no todos son buenos momentos, también lo pasamos mal. No lo descarto porque la gente se llevaría una sorpresa de realmente ver cómo es vivir al otro lado de... porque es más duro de lo que la gente se piensa. Y lo he pasado mal".

PUBLICIDAD