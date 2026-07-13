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Putin concede la ciudadanía rusa al diseñador de coches de BMW Pierre Leclerc

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Moscú, 13 jul (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido la ciudadanía al diseñador de coches de BMW Pierre Leclerc, informaron hoy medios rusos.

La razón por la que el belga obtuvo la ciudadanía rusa se desconoce.

Leclerc, de 53 años, ha trabajado para importantes fabricantes de automóviles, como BMW, Kia y Citroën.

Se incorporó a BMW en el año 2000 y seis años después se convirtió en jefe de diseño de la división BMW M, donde estuvo al frente de las labores para diseñar el exterior de los BMW X5 y X6.

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En 2013, Leclerc dejó BMW y pasó a ser jefe de diseño del fabricante chino Great Wall Motors, donde desarrolló automóviles para marcas como Haval y Wey.

En 2017, se unió a la empresa coreana Kia Motors y un año después, se convirtió en jefe de diseño del fabricante francés Citroën. EFE

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