Aoun confía en que la cita en Roma con Israel impulse la salida israelí del sur del Líbano

Beirut, 13 jul (EFE).- El presidente libanés, Joseph Aoun, expresó este lunes su esperanza de que las reuniones previstas esta semana en Roma entre representantes de Israel, el Líbano y EE.UU. permitan adoptar "medidas concretas" que conduzcan al inicio de la retirada del Ejército israelí del sur del territorio libanés.

Durante un encuentro con la excoordinadora especial de la ONU para Operaciones de Paz Sigrid Kaag, afirmó que espera que las negociaciones previstas para este martes y miércoles en la capital italiana produzcan resultados prácticos sobre el terreno, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

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Delegaciones del Líbano e Israel han mantenido varias rondas de reuniones en Washington mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra iniciada el 2 de marzo, pero las autoridades estadounidenses explicaron que estos contactos se han trasladado a Roma por motivos logísticos.

Aoun consideró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, debe entender que "la guerra no logrará la seguridad" y defendió que la estabilidad solo podrá alcanzarse mediante la negociación, al advertir de que la continuación del conflicto únicamente provocará más muertes, destrucción y desplazamientos.

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En ese sentido, instó a Israel a modificar su estrategia si desea garantizar la seguridad de su población y la estabilidad regional.

En una reunión posterior con la junta directiva de la Asociación Amal, afirmó que el Ejército y el Estado son las únicas instituciones capaces de proteger a los libaneses, por encima de los partidos políticos o de las divisiones sectarias y religiosas.

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El presidente identificó como prioridades compartidas por todos los libaneses la retirada israelí, el regreso de los desplazados, la devolución de los prisioneros y de los restos mortales, así como la reconstrucción del país, y sostuvo que esos objetivos deben perseguirse por la vía política tras el "fracaso de la guerra".

Además, reiteró que no hará concesiones respecto al sur del país ni a los derechos del Líbano y volvió a exigir la retirada de Israel de todo el territorio libanés, así como una declaración formal de que no tiene intención de intervenir en el país.

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Aoun anunció también que pedirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ejerza presión sobre Israel para que aplique los compromisos recogidos en el acuerdo marco y atienda las demandas de Beirut, aprovechando el interés de Washington por impulsar la paz en Oriente Medio. EFE