Agencias

Yamal: "No me preocupan los goles, pero siempre es especial y acepto el reto"

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Arlington (EE.UU.), 13 jul (EFE).- El extremo español Lamine Yamal afirmó que no le preocupa no marcar en la semifinal del Mundial contra Francia, pero que "siempre es especial" y que acepta el reto.

"No me preocupan los goles, pero siempre es especial marcar en partidos así y acepto el reto. Para eso he venido y mañana será un día especial", indicó en la conferencia de prensa previa al encuentro que disputará este martes en el estadio AT&T de Arlington.

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El delantero del Barcelona, que este lunes cumplió 19 años, aseguró que no siente presión pese a que se dirigen a él todos los focos. "No hay presión, juego como sé y nunca voy a jugar mejor o peor de lo que sé. Siempre lo doy todo y cuando lo das todo no sientes presión", indicó Lamine, que aseguró que sí se ve "como campeón del mundo".

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