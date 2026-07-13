Temas del día de EFE News Latino del lunes 13 de julio

IRÁN GUERRA

Washington - La situación del estrecho de Ormuz continúa sumida en la incertidumbre después de que el presidente Donald Trump e Irán emitieran mensajes contrapuestos sobre su apertura al tráfico marítimo tras la nueva oleada de ataques recíprocos del domingo.

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EEUU POLÍTICA

Washington - La repentina muerte del senador Lindsey Graham deja un vacío político en momentos en que el Congreso debate proyectos clave sobre defensa, presupuesto y política exterior, áreas en las que ejercía una notable influencia y era uno de los principales aliados del presidente Donald Trump, mientras su reemplazo enfrenta además un ajustado calendario electoral.

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EEUU INMIGRACIÓN

Miami - El temor se apodera de unos 330.000 haitianos en Estados Unidos, 158.000 de ellos en Florida, ante la inminente pérdida de sus permisos de trabajo por el fin de su Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), una situación que también los expone al riesgo de deportación mientras esperan que el Congreso actúe.

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AGENDA INFORMATIVA

Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión para tratar la situación en Oriente Medio.

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