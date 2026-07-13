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Pitingo rompe su silencio tras su inesperada ruptura con Laura Escuredo: "Tengo la conciencia tranquila"

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Pitingo está en el punto de mira desde que salió a la luz su ruptura con su prometida, Laura Escuredo. Fue el pasado febrero cuando la pareja, que vivió un amor de juventud hace 30 años y se reencontró en otoño -después del divorcio del artista con Verónica Fernández tras 17 años de matrimonio y un hijo en común- anunció su boda, pero antes siquiera de llegar a fijar la fecha de la ceremonia han decidido poner punto y final a su relación. "Ha sido una separación de mutuo acuerdo y de modo cordial, se siguen querido y respetando" apuntaba la periodista Isabel Rábago en 'Y ahora Sonsoles' el pasado jueves sobre los motivos de esta inesperada decisión cuando parecían la viva imagen de la felicidad.

Y ha sido este fin de semana cuando, en un audio enviado al colaborador de 'Fiesta' Luis Rollán, el cantante de soul ha roto su silencio para zanjar las especulaciones surgidas sobre las razones de su ruptura después de que Laura confesase que lo único que le importaba es su su seguridad y la de su hijo. "Aquí ha pasado una cosa y es que se ha terminado una relación. Nos llevamos bien, no tenemos relación ahora mismo, pero, oye, cada uno que siga su camino y yo la respeto y le deseo lo mejor. A ella y a su hijo. Qué mínimo que tener una relación cordial" ha expresado.

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Además, ha querido dejar claro que "no ha pasado nada, simplemente no ha funcionado. Las relaciones a veces funcionan y, en otras ocasiones, no. En este caso, no ha funcionado. No es nada de lo que se ha dicho, yo tengo la conciencia tranquila". "Ahora quiero una temporada en la que no quiero mujeres. Quiero estar tranquilo, quiero estar con mi hijo y disfrutar de mi familia también", ha revelado.

No ha sido el único que ha querido dar la cara sobre su ruptura, ya que también Laura ha atendido al programa que Emma García presenta en Telecinco y ha confesado que "ha sido una decisión muy meditada y tomada desde la calma, priorizando la tranquilidad de mi hijo y la mía. Es una decisión irreversible", señala, asegurando que "nos hemos querido con locura y jamás le desearé ningún mal".

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