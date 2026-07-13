Condenado a dos años de cárcel el expresidente Yoon Suk Yeol por violar la ley de financiación electoral

El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk Yeol, que fue destituido y sentenciado a cadena perpetua tras ser hallado culpable de insurrección en el marco de la ley marcial decretada a finales de 2024, ha sido ahora condenado a dos años de prisión por violar la ley de financiación electoral del país al obtener encuestas de intención de voto favorables y gratuitas de cara a las primarias del Partido del Poder Popular (PPP) en 2021.

Un tribunal de Seúl, la capital del país, ha hallado indicios de que fue "parcialmente culpable" de "aceptar fondos políticos ilegales en forma de sondeos gratuitos" de manos de terceros, por lo que habría incurrido en una violación de la Ley de Fondos Políticos de Corea del Sur.

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Si bien la ex primera dama Kim Keon Hee fue absuelta el pasado mes de junio en este mismo caso, los fiscales han asegurado que ambos habrían "conspirado" para recibir más de medio centenar de estas encuestas, valoradas en unos 270 millones de wones (unos 157.000 euros) por parte de un intermediario, que ha sido identificado como Myung Tae Kyun.

Myung ha sido acusado de realizar estos sondeos de forma gratuita para Yoon haciendo uso de datos presuntamente manipulados que le habrían ayudado a ganar las primarias del partido de cara a las presidenciales que se celebraron poco después, en 2022, en las que fue elegido presidente.

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Es por ello que el tribunal ha considerado que existen indicios suficientes de que Yoon estuvo obteniendo estos favores por parte de Myung de forma gratuita, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap. Además, ha condenado a 18 meses de cárcel a Myung, para el que la Fiscalía pedía tres años de prisión.

Esta es la última condena impuesta contra el antiguo jefe de Estado, que también ha sido condenado a 30 años de cárcel por poner riesgo al país con el envío de drones a Corea del Norte en 2024. En paralelo, su esposa, Kim Keon Hi, que también se encuentra en prisión, ha sido condenada a cuatro años de prisión por corrupción.

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