Zelenski denuncia nuevos ataques contra posiciones civiles en Ucrania: "Rusia ha enloquecido"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes nuevos ataques del Ejército ruso lanzados durante la pasada noche contra posiciones civiles en Odesa, Zaporiyia y Járkov, ironizando con el supuesto éxito de una operación que ha tenido como objetivo "simples" autobuses y edificios residenciales.

"Hoy los rusos han vuelto a 'derrotar' posiciones meramente civiles, simples autobuses de pasajeros en Odesa, simples edificios residenciales en zaporiyia y un simple hospital en Járkov", ha declarado Zelenski en sus redes sociales, compartiendo imágenes y vídeo de los estragos provocados por esta nueva ola de ataques.

PUBLICIDAD

El líder ucraniano ha subrayado que "todo el mundo" ve que Kiev necesita más apoyo para enfrentar estos ataques, en un momento en el que "las autoridades rusas han enloquecido, son completamente irracionales y han rechazado acabar" esta guerra.

Durante la mañana de este lunes, las fuerzas rusas han lanzado varios ataques sobre la región de Odesa, incluyendo las inmediaciones de un aparcamiento de autobuses, destruyendo y dañanado por completo varios de ellos, hiriendo además a dos personas, según ha informado el gobernador regional, Oleg Kieper.

PUBLICIDAD

Otras dos personas más han resultado heridas en otro ataque que ha afectado a un centro de salud, también en Odesa. "Todos los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno", ha añadido Kieper en sus redes sociales.

"Cada día de esta guerra que Rusia libra contra la vida solo demuestra que apoyar a Ucrania es lo correcto desde toda perspectiva", ha incidido Zelenski, quien ha reclamado además de sanciones económicas para Rusia, más paquetes de ayuda militar para su país, como el proyecto europeo FREYJA de misiles antibalísticos.

PUBLICIDAD

AL MENOS DOS MUERTOS EN ZAPORIYIA

Zaporiyia ha vuelto a ser durante la pasada noche escenario de nuevos bombardeos del Ejército ruso, que han dejado al menos dos fallecidos y una decena de heridos, según ha trasladado su gobernador, Ivan Fedorov.

"Lamentablemente, dos personas han fallecido: los equipos de rescate han recuperado dos cuerpos de entre los escombros de una casa destruida por un dron ruso en Zaporiyia", ha revelado el gobernador, también en redes sociales.

Fedorov ha informado de que una decena de edificios han quedado afectados por estos bombardeos, que han herido también a once personas. La amenaza de ataques continúa, ha advertido el gobernador.