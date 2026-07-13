Seúl recupera el cuerpo de un marino desaparecido cerca de la frontera intercoreana

Seúl, 13 jul (EFE).- La Armada surcoreana informó este lunes de que encontró el cuerpo de un marino desaparecido durante una misión de vigilancia cerca de la frontera marítima oriental con Corea del Norte, después de que Seúl solicitara la cooperación de Pionyang en su búsqueda.

El cuerpo del marino desaparecido en la víspera en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas) fue localizado hoy alrededor de las 6:00 hora local (21:00 GMT del domingo) por una lancha rápida que participaba en el operativo, y recuperado casi una hora después, dijo la Armada en un comunicado.

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La desaparición del militar, cuyo nombre no fue divulgado y que pertenecía a uno de los rangos iniciales de la Armada, fue constatada después de que no se presentara a la guardia matutina de este domingo, lo que llevó a movilizar alrededor de diez buques y aeronaves de la Armada y la Guardia Costera.

La Armada dijo que las autoridades llevarán a cabo una investigación conjunta para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y la causa de la muerte.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas habían notificado la víspera la desaparición a Corea del Norte, mediante una red internacional de comunicaciones para buques mercantes, mientras que el Ministerio de Unificación solicitó la cooperación de Pionyang ante la posibilidad de que el marino hubiera cruzado la frontera marítima intercoreana.

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No se ha confirmado si Corea del Norte respondió a la petición en medio de su prolongado rechazo al diálogo con Seúl y en un contexto marcado por el caso de un funcionario surcoreano del Ministerio de Pesca que en 2020 fue tiroteado por soldados norcoreanos tras ser hallado a la deriva en aguas del Norte, en el mar Amarillo. EFE