Mueren cinco marinos en un ataque ruso a un barco que descargaba fertilizante en Odesa

(Actualiza el balance de víctimas)

Kiev, 13 jul (EFE).- Cinco miembros de la tripulación de un barco murieron este lunes en un ataque ruso contra un navío de bandera de Togo que fue alcanzado mientras descargaba fertilizantes en el puerto ucraniano de Odesa, según el balance de víctimas ofrecido por el gobernador de la región homónima ucraniana, Oleg Kiper, en sus redes sociales.

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Las autoridades ucranianas informaron en un primer momento de tres muertes. Kiper anunció horas más tarde el hallazgo de otros dos cadáveres en el barco.

Otros diez marinos de ese mismo navío resultaron heridos, según Kiper, que no mencionó la nacionalidad de los muertos ni de los heridos.

"Estos ataques amenazan la seguridad de la navegación internacional, la estabilidad del comercio global y la seguridad alimentaria mundial", dijo sobre el ataque el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba, que enmarcó el ataque en la campaña de bombardeos rusos "contra barcos civiles y contra la infraestructura portuaria ucraniana".

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Rusia y Ucrania bombardean de manera habitual sus respectivas infraestructuras portuarias.

El Ejército ucraniano aseguró este fin de semana haber alcanzado cerca de un centenar de petroleros rusos durante los últimos siete días. EFE