Lula acusa a Trump de piratería por querer cobrar un 20 % por cruzar el estrecho de Ormuz

São Paulo, 13 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, acusó este lunes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de ejercer la "piratería" por querer cobrar un 20 % a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz.

Lula criticó durante un acto en São Paulo el anuncio de Trump de imponer un peaje a los navíos que las Fuerzas Armadas de EE. UU. ayuden a atravesar esta importante vía marítima, en medio del bloqueo naval que Irán ha restablecido ante la escalada de las tensiones en la región.

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"Un país importante como los EE. UU., que durante mucho tiempo combatió la piratería, no puede ahora convertirse en pirata", declaró.

El mandatario brasileño afirmó que la medida "no es democrática" ni "civilizatoria", antes de acusar al Gobierno de Trump de querer "ganar dinero a costa de la desgracia".

Asimismo, Lula recordó que el estrecho de Ormuz, por el que pasa alrededor de una quinta parte de la producción mundial de crudo, estaba abierto a la navegación antes de la guerra y culpó a Trump de "inventarse" el conflicto.

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De acuerdo con el brasileño, Irán no tenía la capacidad para desarrollar armas nucleares, la principal justificación de la Casa Blanca para lanzar la ofensiva a finales de febrero junto a Israel.

"El precio de la guerra se está traduciendo en el precio de las alubias, del arroz...", añadió.

A menos de cuatro meses de las elecciones en las que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, el líder progresista reivindicó las acciones de su Gobierno para tratar de contener el aumento del precio de los combustibles, como el impuesto del 12 % sobre la exportación de petróleo.

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Después de un breve alto el fuego, la semana pasada volvieron los ataques cruzados en Oriente Medi, por lo que Irán anunció el cierre del estrecho para todos los barcos y EE.UU. el bloqueo sobre los puertos del país persa.EFE

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