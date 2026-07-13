La oposición armada captura localidad estratégica en Sudán del Sur en medio de la escalada

Yuba, 13 jul (EFE).- El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLA-IO) anunció este lunes la captura de la estratégica localidad de Lankien, en el este de Sudán del Sur, mientras que el Ejército sursudanés indicó que realizó una "retirada táctica" tras la ofensiva lanzada por la oposición armada.

El portavoz militar del SPLA-IO, coronel Lam Paul Gabriel, dijo a EFE que sus fuerzas, apoyadas por la milicia Ejército Blanco, lanzaron un "ataque preventivo" a primera hora del lunes después de descubrir que las gubernamentales Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) estaban reforzando sus posiciones en Lankien.

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Ese refuerzo, según el portavoz, se produjo para lanzar una ofensiva para recuperar la vecina Akobo, una ciudad que la oposición armada dijo haber tomado la semana pasada.

"Derrotamos a las tropas gubernamentales, capturamos Lankien y mantenemos el control total de la ciudad", declaró Gabriel, que afirmó que trece efectivos gubernamentales y cuatro del SPLA-IO perdieron la vida en combate.

Por su parte, el portavoz de las SSPDF, Lul Ruai Koang, confirmó a EFE que se produjeron enfrentamientos después de que la oposición armada atacara sus posiciones en Lankien, al tiempo que indicó que sus fuerzas "realizaron una retirada táctica para evitar bajas civiles".

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"Durante la retirada, nuestras tropas cayeron en una emboscada de la oposición, lo que resultó en la pérdida de unos diez de nuestros soldados", indicó Koang, que añadió que las fuerzas gubernamentales se están reagrupando y preparando una contraofensiva.

El SPLA-IO se mantiene leal al vicepresidente Riek Machar, quien está siendo juzgado en Yuba junto con varios líderes políticos y militares de la oposición tras su detención a principios de este año al ser acusado de traición, unos cargos que su movimiento rechaza al considerarlos políticamente motivados.

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La reanudación de los combates se produce a menos de seis meses de las primeras elecciones generales de Sudán del Sur, previstas para diciembre de 2026, lo que genera nuevas preocupaciones sobre la frágil situación de seguridad del país y la implementación del acuerdo de paz firmado en 2018 y que puso fin a un lustro de conflicto armado. EFE