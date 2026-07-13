La familia de un jugador de fútbol americano muerto exige transparencia en el caso

Miami (EE.UU.), 13 jul (EFE).- La muerte de un jugador de fútbol americano de 18 años tras una excursión en barco a una isla de Misisipi (EE.UU.) durante el festivo del 4 de julio ha generado conmoción en el país, mientras su familia exige "transparencia" en la investigación.

Nolan Wells, un universitario de Misisipi, viajó el pasado festivo de la independencia de EE.UU. con varios amigos a Horn Island, una remota isla estadounidense en el Golfo de México a la que solo se llega en barco, pero no regresó con el resto del grupo.

PUBLICIDAD

Su familia denunció su desaparición la noche del 4 de julio y su cuerpo fue hallado en el agua dos días después, el 6 de julio, según la Oficina del Alguacil del condado de Jackson.

La autopsia oficial fue realizada el 7 de julio, pero la causa de la muerte aún se desconoce, a la espera de unos análisis toxicológicos que pueden tardar semanas.

El alguacil del condado, John Ledbetter, apuntó a un posible ahogamiento y afirmó que, por el momento, nada indica que se cometiera un delito, aunque recalcó que la investigación sigue abierta y que los amigos cooperan.

Sin embargo, sus padres sostiene que "las piezas no encajan" y contrataron al abogado de derechos civiles Ben Crump, que junto con el reverendo Al Sharpton, reconocido activista por los derechos de los afroamericanos, han exigido una investigación más profunda.

PUBLICIDAD

Los padres recuerdan que su hijo era deportista y sabía nadar, y preguntan por qué no volvió con el grupo, por qué no llevaba el celular y por qué su cuerpo estaba en una zona ya rastreada.

En las imágenes del viaje, Wells era una de las pocas personas de raza negra entre las cerca de doscientas que celebraban en la isla, en un estado con una larga historia de tensión racial.

Sin embargo, tanto la familia como el reverendo Sharpton pidieron no sacar conclusiones precipitadas.

Las autoridades investigan también un video difundido en internet sobre un supuesto altercado en la isla, cuya autenticidad y vínculo con la muerte están sin verificar.

La familia encargó una segunda autopsia independiente, financiada por el ahora activista Colin Kaepernick, quien fue jugador de fútbol americano, cuyos resultados, según Crump, se conocerán pronto. EFE