Guinea Ecuatorial y Gabón aplican el fallo de la CIJ sobre tres islas del golfo de Guinea

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Nairobi, 28 jul (EFE).- Guinea Ecuatorial y Gabón firmaron este martes en Adis Abeba, capital de Etiopía, un acuerdo para la aplicación pacífica del fallo dictado en mayo de 2025 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre su larga disputa territorial acerca de tres islas en el golfo de Guinea.

Según un comunicado de la Unión Africana (UA), la rúbrica del denominado "Acuerdo de Compromiso Conjunto" se celebró en los márgenes de la 49ª sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo de la UA y estuvo a cargo del ministro de Asuntos Exteriores ecuatoguineano, Simeón Oyono Esono Angue, y del presidente del Tribunal Constitucional gabonés, Dieudonné Aba’a Owono.

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El pacto formaliza el compromiso asumido previamente por el presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, y el presidente de transición de Gabón, Brice Clotaire Oligui Nguema, tras las gestiones de la UA para facilitar un diálogo directo entre Malabo y Libreville.

Para encauzar las negociaciones, el presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, había designado como enviado especial al embajador Albert Shingiro, cuyo trabajo permitió acordar este marco de aplicación basado en el derecho internacional y los principios de buena vecindad.

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“Tenemos la responsabilidad histórica de demostrar que dos Estados vecinos pueden ejecutar una decisión judicial internacional con serenidad, responsabilidad y buena fe. África y el mundo nos están mirando”, afirmó el ministro ecuatoguineano.

Por su parte, el representante gabonés destacó que la firma representa “un acto de confianza mutua y un fuerte compromiso político para la preservación de la paz en África Central” frente a los desafíos de seguridad que afronta la región.

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El presidente de la AUC, Mahmoud Ali Youssouf, celebró el acuerdo como un ejemplo del espíritu de unidad continental, mientras que el presidente del Consejo Ejecutivo de la UA y ministro de Exteriores de Burundi, Édouard Bizimana, alabó la “madurez política” de ambas naciones al “elegir el diálogo sobre la confrontación y el respeto al Estado de derecho sobre el uso de la fuerza”.

El litigio entre ambos vecinos del golfo de Guinea, abierto desde hace décadas, aborda la soberanía sobre tres islas y la delimitación de sus fronteras marítimas y terrestres, sobre las cuales la CIJ se pronunció el 19 de mayo de 2025.

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La CIJ falló a favor de Guinea Ecuatorial, reconociendo de manera unánime y definitiva su soberanía sobre las islas de Mbanié, Cocoteros y Conga, que se encuentran en la bahía de Corisco, en el océano Atlántico, dentro de las aguas territoriales del Golfo de Guinea, frente a las costas de África Central.

Aunque la controversia se mantuvo principalmente por canales diplomáticos durante 54 años, el punto más crítico se alcanzó en agosto de 1972, cuando el ejército de Gabón llevó a cabo una incursión militar en la isla de Mbanié.

A partir de ese momento, Gabón estableció una presencia militar permanente en la isla hasta el fallo dictado por la CIJ, la tensión no escaló debido a la intervención de la UA y las ONU para enfriar las hostilidades. EFE

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