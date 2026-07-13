La AN analiza mañana si extraditar a EEUU al líder del cartel de Los Lobos por supuesta conspiración para meter cocaína

La Audiencia Nacional (AN) celebra una vista este martes para estudiar la petición de Estados Unidos para que sea extraditado Wilmer Chavarría Barré --alias 'Pipo' y líder del cártel de 'Los Lobos' detenido el pasado noviembre en Málaga-- por supuesta conspiración para introducir en el país norteamericano "por lo menos" cinco kilos de una sustancia que contenía cocaína.

A favor de la extradición se ha pronunciado la Fiscalía española, que en un escrito, recogido por Europa Press, señala que se cumplen los requisitos para que 'Pipo' sea entregado a las autoridades estadounidenses por el presunto delito de tráfico de drogas cometido en el seno de organización criminal.

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Estados Unidos solicita su extradición para ser juzgado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California.

Concretamente, se le atribuye "conspiración para distribuir por lo menos 5 kilogramos de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos", según una nota de la Embajada estadounidense.

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Fuentes de la defensa de 'Pipo' han indicado a Europa Press que el reclamado se va a negar en la vista a ser extraditado al entender que hay defectos formales y de fondo, así como una instrumentalización política del caso y una coordinación, a su entender, entre Ecuador y Estados Unidos para burlar a la justicia española.

Según indican, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido de manera pública un acuerdo con Washington para que Chavarría termine en suelo estadounidense, y sostienen que hay un itinerario pactado para que, si la Audiencia Nacional acepta la petición previa de Ecuador para ser extraditado, se lleve a cabo una posterior re-extradición.

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La defensa alega que la petición es infundada porque no hay datos que impliquen a Chavarría de manera directa e incide en que para una eventual entrega a Estados Unidos, el presunto delito debería haberse cometido allí, pero se le acusa de hacerlo desde otros países.

CREE QUE HAY UN PACTO DE EEUU CON EL PRESIDENTE DE ECUADOR

El pasado junio, 'Pipo' se opuso a ser extraditado a Ecuador y aseguró que detrás del asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en agosto de 2023 se encuentra el presidente del país, Daniel Noboa, y su ministro del Interior, John Reimberg.

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Así lo ha expresó 'Pipo' en la vista de extradición celebrada en la Audiencia Nacional, donde la Fiscalía también se mostró partidaria de la extradición, según fuentes consultadas por esta agencia de noticias.

Chavarría afirmó que existe un pacto entre Estados Unidos y Noboa para engañar a las autoridades españolas que consistiría, según él, en llevarle primero a Washington y, después, a Ecuador.

También manifestó que Villavicencio fue asesinado porque había reunido pruebas que dice que vincularían a Noboa con narcotráfico, según las fuentes.

Su arresto se produjo por la Policía Nacional a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por presunta falsedad documental. La detención se enmarcó en la Operación Renacer, ya que había fingido su muerte para evadir la justicia y dirigiría el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes, según fuentes, que indicaron que se le acusa de financiar atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias.

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