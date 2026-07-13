Kallas pide votar por mayoría cualificada el veto a los asentamientos israelíes

Bruselas, 13 jul (EFE).- La alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, se posicionó este lunes, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores, a favor de que la futura restricción al comercio con los asentamientos israelíes en Cisjordania se apruebe por mayoría cualificada, en contraste con la línea defendida hasta ahora por la propia Comisión Europea, que se inclina por exigir unanimidad.

"Necesitamos mayoría cualificada, porque es una cuestión comercial", declaró Kallas ante la prensa antes de entrar a la reunión, invocando la opinión del servicio jurídico del Consejo -distinto del de la Comisión- para respaldar su posición.

La jefa de la diplomacia europea, que es abogada de formación, reconoció que existen "diferentes opiniones legales" sobre la base jurídica de la medida. "Como yo misma soy abogada, hay un dicho: cuando hay dos abogados, hay tres opiniones", bromeó.

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Pese a ello, "realmente no importa cuál sea mi opción preferida, porque yo intento buscar el terreno común entre los Veintisiete", matizó.

Kallas confió en que la propuesta de opciones concretas presentada por la Comisión pueda persuadir a las capitales que hasta ahora se han mostrado reticentes a la vía de la mayoría cualificada, como Alemania o República Checa.

"Ha habido muchas peticiones de los Estados miembros sobre la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, y vamos a ver si estas opciones suponen un empujón mayor, y si eso hace que algunos cambien de opinión", explicó.

Kallas subrayó además que existe consenso entre los Veintisiete sobre la gravedad de la situación. "Todo el mundo está de acuerdo en que la situación en Cisjordania es realmente intolerable, y también está claro que todos apoyamos la solución de dos Estados. Lo que está pasando en Cisjordania hace cada vez más imposible que esa solución llegue a materializarse", advirtió.

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Ucrania: nuevas sanciones y un paquete sin cerrar

Sobre Ucrania, Kallas explicó que los ministros esperan aprobar hoy 250 nuevos listados de sanciones contra Rusia, en lo que calificó de "el mayor número de designaciones acordadas (de una sola vez) hasta la fecha".

La alta representante calificó la cifra como una respuesta directa a los recientes ataques rusos contra la población civil ucraniana.

La jornada arranca con un desayuno informal organizado por Kallas y la ministra irlandesa de Exteriores, Helen McEntee, sobre la detención de civiles ucranianos en territorio ruso, en el que participan su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, y representantes de la sociedad civil, entre ellos la premio nobel Oleksandra Matviichuk y el periodista Maksym Butkevich.

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No obstante, "seguimos trabajando en el vigésimo primer paquete de sanciones, sobre el que todavía no tenemos acuerdo", reconoció.

Los principales escollos son las sanciones al sector pesquero ruso -incluidas por primera vez-, el límite al precio del petróleo y el alcance del veto de entrada a la UE para (ex)combatientes rusos, que se ha ido diluyendo ante las dudas de los países sobre cómo identificar a los afectados y qué visados quedarían incluidos.

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Irán y la misión Aspides

Sobre el estrecho de Ormuz, Kallas defendió que la UE cuenta ya con una herramienta operativa lista para reforzar la libertad de navegación en la zona: la misión naval Aspides, desplegada en el mar Rojo.

"Siempre he defendido la operación Aspides, que ya existe, que ya está funcionando y que tiene mandato. Solo hace falta cambiar el plan operativo", afirmó, aunque reconoció que varios Estados miembros prefieren mantener el despliegue centrado en el mar Rojo, donde la libertad de navegación también está amenazada.

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La alta representante advirtió, no obstante, que la clave de cualquier avance está en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán: "Primero tiene que haber un acuerdo que se sostenga, y entonces, claro, todo lo demás puede avanzar". EFE