Al menos 5 trabajadores punjabíes mueren en un ataque a una peluquería en Pakistán

Islamabad, 13 jul (EFE).- Al menos 5 trabajadores de etnia punjabí fueron asesinados en la provincia de Baluchistán, en el oeste de Pakistán, después de que hombres armados no identificados abrieran fuego en una peluquería, según informó la policía este lunes.

"(El domingo) seis hombres armados que circulaban en tres motocicletas abrieron fuego en una peluquería del bazar de Mashkel y mataron a cinco peluqueros originarios de Punjab", declaró a EFE un responsable policial del puesto de control de Washuk, Azmat Khan.

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"Tras el incidente, los atacantes lograron escapar, mientras que los cadáveres fueron trasladados a sus lugares de origen tras realizar los trámites necesarios", añadió.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado contra la peluquería. Sin embargo, el grupo separatista Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) ha reivindicado en el pasado el asesinato de trabajadores procedentes de Punjab.

Baluchistán -la provincia más extensa de Pakistán en superficie, pero una de las menos desarrolladas- limita con Irán y Afganistán, y lleva mucho tiempo sumida en una insurgencia separatista que se ha intensificado en los últimos años.

El ataque se produce mientras las autoridades paquistaníes llevan a cabo una ofensiva antiterrorista en la provincia, en la cual han muerto 109 insurgentes desde el 5 de julio, según informó la cadena estatal Pakistan TV.

La operación se puso en marcha después de que unos milicianos mataran a 38 miembros de las fuerzas de seguridad y a cuatro civiles en tres enfrentamientos distintos ocurridos a principios de mes en la región.

Los grupos insurgentes de la región, incluido el BLA, acusan al Gobierno central de explotar sus vastos recursos naturales -ricos en gas y minerales- sin que la población local, que sufre las tasas de pobreza más altas del país, obtenga beneficio alguno.

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En septiembre de 2024, al menos siete trabajadores punjabíes perdieron la vida a manos de unos hombres armados no identificados que irrumpieron en un complejo residencial cerca de la ciudad de Panjgur, en Baluchistán. EFE