El Real Madrid comienza la segunda etapa de José Mourinho con los reconocimientos médicos

El Real Madrid comenzó este lunes la pretemporada de cara a preparar el curso 2026-27, con las primeras pruebas médicas de 11 futbolistas de la primera plantilla, en el inicio de la segunda etapa de José Mourinho en el conjunto merengue 13 años después.

Tras un primer día de trabajo en Valdebebas el pasado viernes -con el exfutbolista Sami Khedira en su cuerpo técnico-, 13 años después del final de su primera etapa en el club, Mourinho se encontró a parte de la plantilla del Real Madrid este lunes.

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Sin los futbolistas que han disputado el Mundial o están aún en competición, el luso pudo saludar a 11 jugadores del primer equipo -Dean Huijsen, Andriy Lunin, Rodrygo Goes, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo García, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Franco Mastantuono-.

Todos ellos realizaron las pertinentes pruebas médicas por la mañana en Valdebebas, y esta tarde llevarán a cabo el la primera sesión de entrenamiento a las órdenes del técnico del de Setúbal, que tendrá que esperar para tener a sus órdenes a los fichajes Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries.

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El Real Madrid ya tiene confirmados dos amistosos de pretemporada. El primero, ante la Fiorentina el próximo sábado 1 de agosto, a las 18.00 horas, en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Austria. Mientras que los blancos se enfrentarán el miércoles 12 de agosto (21.00) en Riazor al RC Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera 13 años después.