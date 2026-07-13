El DC United ficha al salvadoreño Nathan Ordaz, procedente del LAFC

Miami (EE.UU.), 13 jul (EFE).- El DC United anunció este lunes el fichaje del delantero salvadoreño Nathan Ordaz, procedente del LAFC, en una operación tasada en 2,3 millones de dólares.

"El DC United adquirió a Ordaz por 2,375 millones de dólares y podría enviar hasta 500.000 dólares adicionales al LAFC si Ordaz cumple con ciertos incentivos por rendimiento. LAFC también podría retener un porcentaje de cualquier futura transferencia o intercambio", informó en un comunicado el equipo capitalino.

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El internacional con El Salvador, de 22 años, era una de las jóvenes promesas del LAFC, aunque esta temporada apenas había disputado catorce partidos de 23 posibles en todas las competiciones, saliendo a menudo desde el banquillo.

El delantero acumula tres goles en lo que va de año, y se espera que su fichaje por el DC United le conceda más rodaje sobre el césped.

El DC United marcha noveno en la Conferencia Este, última plaza de acceso al 'play-in', con 18 puntos.

Formado en la academia del LAFC, con el que debutó en 2023 y conquistó la US Open Cup en 2024, Ordaz deja el conjunto angelino con 98 partidos disputados y 14 goles.EFE