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El PSOE denuncia la "obsesión" del juez Peinado con Begoña Gómez por pedirle que acredite que solo viajó a Reino Unido

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El PSOE ha denunciado la "obsesión" que a su juicio tiene el juez Juan Carlos Peinado con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que le pidiera que acredite que solo utilizó su pasaporte para viajar al Reino Unido.

Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez' ordenó la retirada de su pasaporte como medida cauterlar al entender que existe riesgo de fuga. Gómez le había pedido permiso para viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) y también a la graduación universitaria de una de sus hijas en Reino Unido.

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El juzgado de Peinado accedió a esta última petición pero le denegó viajar a Turquía y ahora le pide que presente pruebas de que respetó las condiciones fijadas y no aprovechó para acudir a otro destino.

Ante esta decisión del juez Peinado, el PSOE ha publicado un mensaje, que ha sido recogido por Europa Press, con una única palabra: "obsesión", junto a un enlace de una noticia sobre esta última decisión de Peinado.

Asimismo, la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, lo ha calificado como "delirante". "Cada paso más desproporcionado que el anterior", ha indicado en su cuenta de X, denunciando que la mujer de Sánchez "está sufriendo una cacería incomprensible".

"¿Quién va a parar esto? El daño que se está haciendo a una persona inocente y a la justicia es demoledor", ha lanzado a continuación.

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