Agencias

El Inter no podrá fichar a Khalaili tras no superar las revisiones médicas obligatorias

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Roma, 13 jul (EFE).- El Inter de Milán no podrá fichar por el momento al extremo israelí Anan Khalaili, de 21 años, al no haber obtenido la idoneidad deportiva en las revisiones médicas obligatorias del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI), según anunció este lunes el presidente del club, Beppe Marotta.

La normativa del CONI impide legalmente la incorporación del futbolista del Union Saint-Gilloise belga, con el que el club italiano ya tenía un acuerdo cerrado.

Marotta expresó su "gran pesar" ante la imposibilidad de formalizar el traspaso de Khalaili, quien ya se encontraba en Milán para firmar su contrato.

La baja de Khalaili supone un duro contratiempo para la pizarra del técnico Cristian Chivu, que busca reforzar urgentemente el carril derecho tras la salida este verano de Denzel Dumfries, traspasado al Real Madrid.

El Inter de Milán alcanzó un acuerdo con el Union Saint-Gilloise para el traspaso del israelí, en una operación valorada en 25 millones de euros más bonus, según adelantaron medios locales.

Los controles de idoneidad médica del CONI son un paso obligatorio y vinculante por ley para poder competir profesionalmente en el país.

Aunque los detalles clínicos no se hicieron públicos por motivos de privacidad, la rigurosa legislación deportiva italiana impidió al club formalizar el fichaje. EFE

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