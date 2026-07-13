El incendio desciende a una "situación operativa cero" y se espera dar por "controlado" este lunes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que la situación operativa vinculada a la emergencia del incendio forestal declarado el pasado jueves, 9 de julio, en Los Gallardos (Almería), ha descendido a nivel cero, cuando llegó a ser de dos en las primeras horas posteriores a su origen, y se espera que quede "controlado" a lo largo de este lunes.

Así lo ha anunciado el presidente andaluz durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el puesto de mando avanzado dispuesto por este incendio en Turre (Almería), junto al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que ha visitado este lunes dicho punto.

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Juanma Moreno ha señalado también desde su cuenta en la red social 'X' que se ha producido este "nuevo avance" en relación al incendio, el de que "se ha tomado la decisión de pasar a situación operativa cero". "Y los técnicos confían en que a lo largo de las próximas horas se pueda dar por controlado", ha añadido el presidente de la Junta, quien, no obstante, ha abogado por mantener la "cautela" hasta la "completa extinción" del incendio.

En su comparecencia junto a Pedro Sánchez, el presidente de la Junta ha confirmado así que, "si no hay un cambio en las circunstancias meteorológicas, prácticamente se va a dar por controlado" este incendio --que este domingo se dio por estabilizado y que ha ocasionado al menos 13 fallecimientos-- "a lo largo del día" de este lunes, 13 de julio.

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