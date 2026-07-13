El Francia-España, en 5 focos

Redacción deportes, 13 jul (EFE).- La racha de Kylian Mbappé, con ocho goles en el Mundial 2026; la expectativa de Lamine Yamal, del que aún se espera su mejor versión en este torneo; el equilibrio por el que competirán Rodrigo Hernández y Aurelien Tchouameni en el medio centro; la capacidad para sostener su pleno de triunfos contra Francia de Luis de la Fuente; y la incógnita de si será la segunda final de esta competición de España o la quinta del conjunto galo son cinco focos del choque de este martes de las semifinales en Dallas.

Kylian Mbappé ha marcado ocho goles en el Mundial 2026. Solo se ha quedado sin batir la portería contraria en uno de sus seis encuentros en esta fase final, en el 1-4 a Noruega, en el que repartió dos asistencias. En el resto ha anotado, con dos goles a Senegal, dos a Irak, dos a Suecia, uno a Paraguay y uno a Marruecos. Ahora se mide a España, con la que se ha enfrentado en cuatro ocasiones con tres derrotas y dos goles. Será la referencia ofensiva francesa.

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Ya olvidada la lesión, ya con el rodaje necesario, cada vez a más en este Mundial 2026, las expectativas se disparan en torno a Lamine Yamal, aunque aún no ha expresado todo su nivel, su desborde y su condición decisiva en esta competición. Tiene muchas ganas de demostrarlo el extremo, pura ambición y liderazgo en la selección española para ser campeón del mundo. Hasta ahora ha marcado un solo gol. No ha dado ninguna asistencia. Necesita España su esplendor.

En un partido de tanto nivel, tan igualado como se presupone, con ataque tan potentes, el equilibrio de cada equipo será crucial para el desarrollo del duelo, con dos figuras claves en ambos equipos: Rodrigo Hernández en España y Aurelien Tchouameni en Francia. Después de la recuperación del medio centro del Real Madrid, se le espera en el once titular en el lugar de Manu Koné, que ha sido el elegido para el once tanto en octavos como en cuartos con buen rendimiento.

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Los precedentes avalan a Luis de la Fuente y la selección española en su desafío contra Francia, a la que ha ganado en sus dos enfrentamientos hasta la fecha, ambos en semifinales, igual que ahora: en la Eurocopa 2024, con una remontada 2-1, y en la Liga de Naciones 2025, con una victoria por 5-4. Entre ambos duelos, Lamine Yamal anotó tres goles. El conjunto galo está en mucho mejor momento ahora que entonces, con seis triunfos en el Mundial.

Iñaki Dufour