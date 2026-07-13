El euro, estable cambia alrededor de 1,14 dólares pese a que Irán ha cerrado Ormuz

Fráncfort (Alemania), 13 jul (EFE).- El euro se mantuvo este lunes estable en una banda de fluctuación estrecha alrededor de 1,14 dólares porque los mercados ven poco probable una guerra a gran escala en Oriente Medio y pese a que Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1404 dólares, frente a los 1,1420 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1424 dólares.

La situación del estrecho de Ormuz continúa sumida en la incertidumbre después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, e Irán emitieran hoy mensajes contrapuestos sobre su apertura al tráfico marítimo tras la nueva oleada de ataques recíprocos del domingo.

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El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparó este lunes más del 4 %, hasta los 79 dólares, lo que también frena la apreciación del euro porque normalmente el dólar se aprecia cuando sube el precio del crudo debido a que se paga en esta divisa.

Además, EE.UU. es exportador de energía y la eurozona es importadora, algo que también ha debilitado al euro.

Otro factor es que los mercados prevén que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tipos de interés y esto apoya al dólar.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1386 y 1,1445 dólares. EFE