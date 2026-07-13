El 5 % del bosque de Fontainebleau ha ardido y se ha detectado un nuevo foco de llamas

París, 13 jul (EFE).- El incendio que afecta al macizo forestal de Fontainebleau, según los indicios provocado, ha arrasado ya en torno al 5 % de la superficie del bosque, mientras los bomberos continúan luchando contra un fuego que todavía no está estabilizado y que además se ha visto agravado por la aparición de un nuevo foco.

Son los datos facilitados a primera hora de la tarde de este lunes por Pierre Ory, prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Sena y Marne, en la región de Isla de Francia, a las afueras de París, sobre un incendio excepcional que se inició a las 17.00 horas del domingo.

PUBLICIDAD

El bosque de Fontainebleau, poblado de robles, coníferas y hayas, además de jabalíes y ciervos, está catalogado como reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y, durante siglos, ha sido espacio de caza de los reyes franceses y fuente de inspiración de artistas.

En declaraciones a la prensa, el prefecto explicó que las llamas han calcinado ya más de 800 hectáreas, una cifra que podría acercarse al millar tras las verificaciones en curso.

Dado que el área verde de Fontainebleau supera las 20.000 hectáreas, la superficie afectada representa aproximadamente el 5 % del conjunto del bosque, una extensión que calificó de "extremadamente considerable".

"El fuego no está fijado", advirtió Ory, quien señaló que los más de 800 bomberos desplegados sobre el terreno siguen combatiendo las llamas "palmo a palmo" para impedir su avance.

Pese a todo, aunque el incendio no está estabilizado, precisó que no está fuera de control, y señaló la dificultad de las labores de extinción debido a las fuertes rachas de viento, superiores a los 50 kilómetros por hora y cambiantes, lo que impide prever cuándo podrá darse por estabilizado.

PUBLICIDAD

La situación se ha complicado además por el surgimiento, a primera hora de la tarde de este lunes, de un nuevo foco en el sector conocido como La Faisanderie, dentro del mismo macizo forestal. Este nuevo incendio ha obligado a redistribuir de inmediato efectivos y medios aéreos para intentar frenarlo en sus primeras fases, explicó.

Ory indicó que la sucesión de incendios desde el inicio de la emergencia apunta a la posible actuación de uno o varios pirómanos, aunque subrayó que corresponde a la investigación judicial determinar el origen de los fuegos y que, por el momento, no existen pruebas concluyentes.

PUBLICIDAD

En la extinción participan más de 800 bomberos, incluidos 200 desplazados desde otros departamentos franceses, apoyados por un amplio dispositivo aéreo formado por hidroaviones Canadair, aviones Dash con producto retardante y helicópteros bombarderos de agua, además de medios de ingeniería militar para abrir cortafuegos.

Hasta el momento no se han registrado víctimas ni daños en viviendas, aunque entre 700 y 900 personas han sido evacuadas de tres municipios próximos al incendio.

También han sido evacuados de urgencia los caballos de un centro ecuestre de Fontainebleau.

Por otra parte, permanece cerrada y no se reabrirá hasta que las condiciones de seguridad lo permitan la autopista A6, conocida como la Autoroute du Soleil (Autopista del Sol), que conecta París con Lyon y, a través de su enlace con la A7, constituye el principal corredor por carretera hacia el sureste de Francia y la Costa Azul. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)