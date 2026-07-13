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Diez países europeos, entre ellos España, lanzan Coalición Antibalistica de tipo defensivo

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París, 13 jul (EFE).- Los jefes de Estado y de Gobierno de diez países europeos, entre ellos España, anunciaron este lunes la creación de la Coalición Antibalística, una alianza concebida como una iniciativa "puramente defensiva" destinada a impulsar una arquitectura integrada de defensa antimisiles para Europa.

En una declaración conjunta, los diez países subrayaron que el aumento de las amenazas balísticas exige una respuesta colectiva basada en la cooperación industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades.

La futura arquitectura complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos adquiridos o que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes (Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido). EFE

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