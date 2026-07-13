Director mexicano David Pablos fue elegido como parte del jurado en el Festival de Cine de Venecia: ¿Cuál es su carrera y relevancia?

Su filmografía incluye selecciones en Cannes, Venecia y IDFA, y su película El baile de los 41 entró al top 10 de Netflix en más de 30 países. Foto: Cultura

El director y guionista David Pablos continúa consolidándose como una de las figuras más importantes del cine mexicano contemporáneo, al haber sido seleccionado como integrante del jurado internacional de la sección “Horizontes” en la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, una de las competencias cinematográficas más prestigiosas del mundo.

La designación representa un nuevo reconocimiento internacional para el cineasta, quien apenas un año atrás conquistó esa misma sección al obtener el premio a Mejor Película con En el camino, consolidando una carrera que ha transitado por festivales como Venecia, Cannes, San Sebastián y Morelia, además de recibir múltiples Premios Ariel.

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El Festival Internacional de Cine de Venecia, conocido también como La Mostra, se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, periodo en el que Pablos participará en la evaluación de las producciones que competirán dentro de la sección dedicada a las nuevas propuestas cinematográficas.

ARCHIVO - El actor Osvaldo Sánchez, de izquierda a derecha, el actor Víctor Prieto, el director David Pablos, el actor Giovanni Ontiveros y el actor Hemir Causin posan en la alfombra roja de la película "En el camino" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

De acuerdo con el anuncio realizado por los organizadores del festival y difundido por la Secretaría de Cultura de México, David Pablos formará parte del jurado internacional de Horizontes (Orizzonti), una sección enfocada en reconocer las nuevas tendencias, lenguajes y propuestas innovadoras del cine mundial.

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El jurado será presidido por la directora, actriz y guionista francesa Valérie Donzelli y estará integrado además por el distribuidor estadounidense Peter Becker, la directora hongkonesa-estadounidense Elizabeth Lo, la actriz italiana Barbara Ronchi y el propio cineasta mexicano.

La cinta de David Pablos plantea la premisa que dos hombres pueden encontrarse, reconocerse y acompañarse pese a todas las adversidades que el entorno presente. (Foto cortesía: Animal de Luz Films)

La presencia de Pablos resulta especialmente significativa porque regresa a Venecia apenas un año después de haber recibido el máximo reconocimiento de esta sección gracias a En el camino, película que también obtuvo el Queer Lion Award.

Durante la ceremonia en la que recibió aquel galardón, el director expresó:

“Quiero agradecer al jurado por este bello reconocimiento. También quiero agradecer a mi productora Inna Payán por ser una fiel aliada desde el principio de la idea, a mi equipo por su pasión, su involucramiento por creer en el proyecto y a los actores por la forma en la que se entregaron a este filme y lo dieron todo. Esta película es muy personal, viene de las entrañas y es hermoso ver que conecta con otras personas".

La 83ª edición del Festival de Venecia concluirá con la entrega del León de Oro, mientras que el actor estadounidense George Clooney ya fue anunciado como el ganador del León de Oro a la Trayectoria.

¿Quién es David Pablos y cuál ha sido su trayectoria?

David Pablos es director y guionista egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), una de las instituciones más importantes para la formación de cineastas en México.

Su primer gran reconocimiento llegó con el cortometraje El canto de los niños muertos, realizado como proyecto de tesis. La obra obtuvo el Premio Ariel al Mejor Cortometraje de Ficción en 2010 y fue exhibida en festivales de gran prestigio como Cannes, San Sebastián y Morelia.

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Imagen de archivo del cineasta mexicano David Pablos. EFE/Sáshenka Gutiérrez

Posteriormente cursó una maestría en dirección y guion en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, formación que complementó una carrera que rápidamente comenzó a destacar en el circuito internacional.

Su ópera prima, La vida después, estrenó precisamente en el Festival de Venecia en 2013 como parte del programa Ópera Prima del CCC, marcando el inicio de una estrecha relación entre el realizador y el certamen italiano.

Dos años más tarde presentó Las elegidas en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, cinta que recibió 13 nominaciones al Premio Ariel y obtuvo cinco estatuillas, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Original.

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Referente del cine mexicano contemporáneo

La filmografía de David Pablos ha abordado distintos temas sociales y humanos, aunque una constante en su obra ha sido la exploración de personajes complejos y narrativas profundamente emocionales.

En 2021 estrenó El baile de los 41, considerada la primera película mexicana de época centrada en una historia LGBT+. La producción tuvo lanzamiento mundial en Netflix, ingresó al Top 10 en más de 30 países y posteriormente obtuvo cuatro Premios Ariel, reafirmando el impacto internacional del director.

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Su proyecto más reciente, En el camino, volvió a situarlo entre los cineastas más reconocidos de América Latina al conquistar el Orizzonti Award a Mejor Película y el Queer Lion Award durante el Festival de Venecia, además de llegar posteriormente a las salas de cine.

El director y el protagonista del filme nos cuentan parte de su proceso creativo para adentrarse en el universo simbólico de "En el Camino"

El director del filme nos relata el mensaje de la película en torno a la violencia y represión psicológica que muchos hombres enfrentan a lo largo del país

Gracias a esta trayectoria, David Pablos también forma parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) de Hollywood, institución encargada de entregar los Premios Oscar.

¿Por qué es importante que un mexicano integre el jurado del Festival de Venecia?

La participación de David Pablos como jurado internacional representa un reconocimiento no solo a su carrera, sino también al momento que atraviesa el cine mexicano en el panorama mundial.

Ser invitado a integrar el jurado de una sección oficial implica que el festival reconoce la experiencia, visión artística y prestigio del cineasta para evaluar algunas de las propuestas cinematográficas más relevantes del año.

Además, fortalece la presencia de México en uno de los festivales más antiguos y prestigiosos del mundo, donde anteriormente directores nacionales como Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Michel Franco también han sido distinguidos con premios o han formado parte de la historia reciente del certamen.

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Con su nombramiento, David Pablos confirma el lugar que ha construido dentro del cine internacional y refuerza el prestigio de una generación de realizadores mexicanos cuya obra continúa trascendiendo fronteras.