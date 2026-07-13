Detienen a un opositor ruso antibelicista incluido en la lista de agentes extranjeros del Kremlin

Las autoridades de Rusia han detenido este lunes al opositor antibelicista Boris Nadezhdin, quien fue incluido la pasada semana en la lista de agentes extranjeros por parte del Ministerio de Justicia, por exhibir presuntamente "símbolos extremistas".

El opositor, que tenía previsto presentar su candidatura a las elecciones parlamentarias por la circunscripción de Mytishchi, en la región de Moscú, ha informado a través de sus redes sociales que ha sido llevado esposado a la comisaría de Dolgoprudny, ciudad ubicada en la provincia de Moscú.

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Posteriormente, Nadezhdin ha detallado que, una vez liberado, tendrá que personarse ante un juez el viernes. Las autoridades han abierto un caso en su contra tras republicar en 2023 un vídeo en sus redes sociales de Navalni, que murió entre rejas mientras se encontraba cumpliendo una pena de cerca de 30 años de cárcel.

En concreto, está acusado por cometer una infracción administrativa, lo que podría acarrear una pena de arresto de 15 días, una multa de 1.000 a 2.000 rublos y hasta 100 horas de servicio comunitario, según varios medios opositores.

Nadezhin llegó a presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2024 solo para encontrarse con la descalificación ordenada por la Comisión Electoral del país, que procedió a invalidar más de 9.000 firmas presentadas por el político y exdiputado.