Arrestados 15 miembros de la 'banda del Kalashnikov' que atemoriza la capital de Sicilia

Roma, 13 jul (EFE).- Las autoridades italianas han detenido este lunes a quince personas acusadas de pertenecer a la denominada 'banda del Kalashnikov', una organización mafiosa que desde hace meses atemoriza y extorsiona a la capital siciliana, Palermo (sur).

Los Carabineros (policía militarizada), siguiendo órdenes de la Fiscalía Antimafia de Palermo, han ejecutado esta mañana un total de quince órdenes de arresto dada la peligrosidad y el peligro de fuga de los presuntos criminales, según un comunicado del cuerpo.

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Las autoridades creen que forman parte de la conocida como 'banda del Kalashnikov', un clan "mafioso" asentado en el degradado barrio Zen de Palermo y que desde noviembre de 2025 ha emprendido una violenta escalada criminal con asaltos y extorsiones a empresarios.

Para obtener su dinero, según los investigadores, los maleantes abrían fuego con sus fusiles por la noche a sus tiendas, empresas y establecimientos.

Nueve de los presuntos miembros de esta peligrosa banda han sido acusados de los delitos de extorsión y tenencia ilícita de armas de guerra, con el agravante de haber actuado con "métodos mafiosos".

Los restantes seis arrestados deberán responder por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, ya que la banda también gestionaba una red de venta de cocaína y hachís.

A estos, se suman otros siete imputados que ya se encuentran en prisión por otras causas judiciales.

Esta operación sigue a otra con la que a principios del pasado mes de junio fueron detenidos otras ocho personas.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha celebrado estas detenciones y advertido de que el Estado no pretende dar "ningún paso atrás" en su batalla contra la criminalidad organizada.

Por eso, esta tarde viajará a Palermo para presidir una reunión del Comité para el Orden y la Seguridad Pública, a pocos días de que el 19 de julio se conmemore el 34 aniversario del asesinato del juez Paolo Borsellino a manos de Cosa Nostra en esta misma ciudad. EFE

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