Albares critica la "táctica dilatoria" para no vetar el comercio con asentamientos en Cisjordania

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado este lunes la "táctica dilatoria" promovida por altos cargos en Bruselas para no vetar el comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, señalando que hay quien quiere debatir y debatir sin tomar una decisión concreta.

Preguntado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) sobre la lista de tres opciones presentadas por la Comisión Europea a los Estados miembro para que decidan qué medida quieren adoptar contra los asentamientos israelíes, ha respondido que "no ha lugar de opciones" y hay que prohibir el comercio porque es "ilegal" hacerlo.

PUBLICIDAD

"Me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo, debatiendo, sin hacer algo que no necesitaría realmente ninguna decisión, sería simplemente la aplicación del Derecho Internacional", ha afirmado el jefe de la diplomacia española, que ha recordado que fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ) quien dictaminó en 2024 que no era legal comerciar con productos que vinieran de esos asentamientos.

En opinión de Albares, la UE tiene que tomar hoy mismo una decisión sobre los productos que provienen de los asentamientos ilegales, un paso que España, ha recordado, ya dio hace tiempo al prohibir su importación de forma bilateral a nivel nacional.

PUBLICIDAD

"Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones", ha remachado, al tiempo que ha situado esta exigencia en el contexto de la "parálisis" del plan de paz para Gaza, con "violaciones constantes" de la fase 1 del plan y con violencia contra Gaza y Líbano.

Las declaraciones de Albares se producen en el día en el que los Veintisiete debaten una lista de tres opciones presentadas por la Comisión Europea para limitar o vetar el comercio con los asentamientos, con la idea de que los ministros den una señal política sobre cual de ellas recibe más apoyo.

PUBLICIDAD

Entre ellas destacan la creación de un sistema de licencias de exportación para estos bienes, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y, como opción más drástica, una prohibición parcial o total de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania, según ha podido saber Europa Press.

Estas opciones de la Comisión han estado sujetas a críticas por algunos Estados miembro, que consideran que presentar una lista de opciones, en lugar de una propuesta con un marco legal definitivo, retrasa la adopción final de sanciones contra los asentamientos ilegales en Cisjordania.

PUBLICIDAD

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/1103743/1/albares-critica-tactica-dilatoria-no-vetar-comercio-asentamientos-cisjordania

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06