Un contingente militar kosovar se suma a la misión de estabilización para Gaza

La Junta de Paz para Gaza ha informado este domingo de la llegada a Israel de un segundo grupo de militares de Kosovo que formarán parte de la misión de estabilización prevista en el plan de paz para Gaza impulsado por Estados Unidos.

"La Fuerza Internacional de Estabilización da la bienvenida al equipo a las últimas incorporaciones de la Fuerza de Seguridad de Kosovo", ha informado la Junta de Paz en un mensaje publicado en redes sociales. "Van a apoyar la seguridad en Gaza en campos como la logística o los asuntos civiles", ha añadido.

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El presidente kosovar Albulena Haxhiu autorizó el pasado 20 de abril el envío de militares kosovares a Gaza para participar en la Fuerza Internacional de Estabilización, una decisión ratificada posteriormente por el Parlamento de Kosovo.

Los militares kosovares se suman al contingente de Marruecos que ya está en Israel para participar en la iniciativa. Albania y Kazajistán también tienen previsto enviar militares.

La Junta de Paz ha instalado un centro logístico en el sur de Israel para acoger a la Fuerza Internacional de Estabilización, pero todabía no ha comenzado la construcción de una base para el contingente dentro de Gaza y no hay un calendario para su despliegue.

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