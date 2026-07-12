Teherán subraya que solo ataca instalaciones militares utilizadas para la "agresión" contra Irán

El Gobierno iraní ha expresado este domingo su rechazo a las expresiones que se refieren a una "confrontación militar" en el golfo Pérsico y ha subrayado que sus acciones no son ataques, sino que "golpea" objetivos militares "en defensa propia".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha respondido así a Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, quien se refería a las "nuevas confrontaciones militares en el golfo" y concretamente a los "ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz" y a los "ataques de Estados Unidos contra Irán".

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"Señor portavoz: Esta situación no es una confrontación militar, sino la continuación de una flagrante agresión militar de Estados Unidos y el régimen sionista contra Irán iniciada el 28 febrero", ha afirmado Baqaei. "Culpar a Irán por defenderse de una gresión es algo irresponsable e injustificado", ha subrayado.

Baqaei ha recalcado que "Irán no ha atacado en ninguna parte" porque "Irán ha golpeado bases militares estadounidenses y activos ubicados en la parte sur del golfo Pérsico" en ejercicio de su "inherente derecho a la defensa propia contemplado en el derecho internacional".

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Ha emplazado así a examinar por qué estos países ceden su territorio y sus bases a Estados Unidos "para preparar ataques contra Irán" y ha reporchado a Dujarric que emplee el término Golfo para referirse al golfo Pérsico. "La forma correcta es golfo Pérsico. Por favor, siga las recomendaciones de la ONU, como las circulares del 18 de agosto de 1994 y del 14 de mayo de apelado.

Tanto los países árabes del golfo Pérsico como Estados Unidos utilizan generalmente el término Golfo para referirse al golfo Pérsico, que hace referencia al origen persa de la nación iraní.