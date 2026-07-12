Sonia Ferrer, junto a su marido, Sergio Fontecha, se sincera sobre el compromiso y el matrimonio

La boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez reunió este viernes a numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse uno de los enlaces más esperados del verano. Entre los invitados se encontraban Sonia Ferrer y su marido, Sergio Fontecha, quienes, a su llegada al evento, compartieron con la prensa una sincera reflexión sobre el significado del matrimonio, precisamente a las puertas de que su amiga diera el "sí, quiero".

Con la naturalidad que la caracteriza, Sonia recordó su propia experiencia y no dudó en comparar las circunstancias de ambos enlaces. Entre risas, hizo referencia al tiempo que les acompañó el día de su boda y confió en que los novios tendrían más suerte. "Sí, pero ellos van a tener suerte y no va a llover. Claro que sí, claro que sí", comentó con optimismo.

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La presentadora también fue preguntada por si considera que casarse supone un cambio importante en la vida de una pareja. Lejos de idealizar el matrimonio, defendió una visión muy actual del compromiso, asegurando que, en su opinión, el enlace tiene hoy un valor más simbólico que práctico.

"¿Qué si cambia mucho? Pues bueno, en realidad es que casarse al final no es más que... realmente hoy en día no cambia mucho la vida", explicó. Para Sonia, la verdadera razón por la que muchas parejas deciden pasar por el altar es la ilusión de compartir ese momento con sus seres queridos. "Cuando tienes ganas de gritarle al mundo entero que te quieres y hacer una celebración y juntar a tu gente, pues yo creo que por eso la gente se casa", afirmó.

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La comunicadora fue un paso más allá al hablar de las segundas oportunidades en el amor, una situación que conoce bien Patricia Cerezo, y aseguró que ese deseo de celebrar cobra todavía más sentido. "Sobre todo por eso se casan la segunda vez, ¿no? Cuando tienes ganas, bueno, pues de celebrarlo con los tuyos", añadió.

Con estas palabras, Sonia Ferrer y Sergio Fontecha se sumaron a la felicidad de Patricia Cerezo y Kiko Gámez en una jornada marcada por la emoción, los reencuentros y la celebración del amor, dejando además una reflexión sobre cómo ha evolucionado el significado del matrimonio en la actualidad.

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