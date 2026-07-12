Rutte "entristecido" por la muerte del senador Lindsey Graham, "firme defensor" de la OTAN

Bruselas, 12 jul (EFE).- El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, se mostró "entristecido" este domingo por la muerte del senador republicano de EE.UU., Lindsey Graham, quien consideró "un firme defensor de Estados Unidos que creía firmemente en la Alianza de la OTAN".

"Me entristece mucho saber del fallecimiento repentino de mi amigo Lindsey Graham", dijo Rutte a través de un mensaje en redes sociales.

El jefe de la Alianza militar añadió que el conservador era "un firme defensor de Estados Unidos que creía firmemente en la Alianza de la OTAN y trabajaba activamente para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania".

"Mis pensamientos están con su familia, sus amigos y su magnífico equipo. Le echaré mucho de menos", concluyó.

El mensaje de Rutte se suma a los de otros líderes como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente israelí, Isaac Herzog; y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, así como el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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La oficina del hasta ahora senador por Carolina del Sur confirmó hoy su fallecimiento tras sufrir "una breve y repentina enfermedad".

El senador servía su cuarto mandato consecutivo de seis años en el Senado y era una de las voces republicanas más duras con Irán y más favorables a Israel. EFE