Catar advierte de que "se reserva el pleno derecho de responder" a los ataques de Irán

Manama, 12 jul (EFE).- El Gobierno de Catar, país mediador entre Washington y Teherán, condenó este domingo de forma enérgica los "renovados ataques" lanzados por Irán contra su territorio y otros países de la región, y advirtió de que se reserva "el derecho de responder".

"Catar se reserva el pleno derecho de responder, de conformidad con las disposiciones del derecho internacional, y de adoptar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, seguridad, integridad territorial y a sus ciudadanos", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores catarí en un comunicado.

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La diplomacia de Doha calificó la ofensiva de Teherán como una "flagrante violación" de la soberanía regional y acusó a la República Islámica de ser "plenamente responsable de estos ataques y de sus repercusiones y consecuencias".

La reacción de Catar se produce después de que la caída de metralla por el derribo de proyectiles iraníes dejara al menos tres heridos en suelo catarí, en una oleada de ataques que afectó también a otros países vecinos.

Para el emirato, la acción militar contra su propio suelo y el de vecinos como Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Omán y Kuwait representa una "peligrosa escalada" que dificulta los "esfuerzos para contener las tensiones y socava las iniciativas diplomáticas" en Oriente Medio.

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Ante esta situación, el país del golfo Pérsico reiteró su "plena solidaridad con las naciones hermanas" y su respaldo a cualquier medida legítima que adopten para defenderse, al tiempo que exigió un cese inmediato de las hostilidades y un retorno "serio" al diálogo. EFE