Solbakken: "Hay cosas que han sucedido hoy que son un poco extrañas"

Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, dijo que la eliminación de su equipo ante Inglaterra deja "dolor y pena" en el vestuario, pero reivindicó el torneo histórico de los Vikingos y cargó contra una polémica incidencia con el cable de la cámara aérea que, a su juicio, condicionó el partido en un momento decisivo.

"Hay cosas que han sucedido hoy que son un poco extrañas, pero eso también forma parte del fútbol", señaló el técnico noruego.

El episodio más controvertido de la noche tuvo como protagonista al cable de la "Spider cam", la cámara aérea suspendida sobre el terreno de juego, que, según Solbakken y varios jugadores del banquillo noruego, golpeó el balón en una acción que no fue detenida por los árbitros, y de la que se originó el primer gol de Inglaterra para el empate 1-1 parcial.

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El chip instalado en el balón, que la FIFA utiliza para rastrear su trayectoria, no registró contacto alguno con el cable. Pero Solbakken no lo vio así. "El balón ha caído del cielo directamente y creo que sí lo tocó. Cae en vertical, queda claro que sí ha golpeado con el cable. Algo muy extraño", insistió.

"¿Qué puedo decir en contra del comunicado de la FIFA si ellos indican que no hay señal interna? Pero es que el balón cae del cielo", dijo resignado.

Solbakken también hizo referencia al gol anulado a Torbjørn Heggem por el VAR, por un empujón previo de Erling Haaland, y al “conjunto de pequeños detalles” que, en su opinión, no se decantaron del lado noruego.

"Podemos empezar a quejarnos y sentir que la mayoría de los pequeños detalles no se han decantado a nuestro favor, pero así son las cosas en el fútbol. Necesitamos que estos detalles, quizás, se decanten a nuestro favor", reflexionó el técnico escandinavo, que también criticó veladamente la influencia del VAR en el torneo.

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"Se ha hablado mucho sobre el arbitraje y las decisiones que se han anulado después de que un árbitro emitiera su decisión. Son situaciones clave y la presión del arbitraje puede ser decisiva", apuntó.

Sobre la salida de Haaland durante la prórroga, Solbakken confesó que no hubo otra opción.

"No fue una decisión complicada porque estaba destrozado, lo tendría que haber quitado diez minutos antes. Le falló una pierna en la segunda parte, combinado con el cansancio y una contusión en el muslo", explicó el seleccionador, que no escatimó en elogios al delantero del Manchester City.

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"Ha jugado una Copa del Mundo tremenda. Ha marcado siete goles en cinco partidos y ha hecho una actuación fantástica", subrayó.

Pese al amargo desenlace, el técnico noruego reivindicó el torneo de su selección. "Gradualmente hemos mejorado como equipo para enfrentarnos a las mejores selecciones del mundo. No queríamos ser un equipo de clasificación, sino de competición”, declaró convencido de que “estos chicos han subido el listón y han sido capaces, por primera vez en 28 años, de ser un equipo de torneo".

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Solbakken también destacó la unidad del grupo a lo largo de las más de seis semanas de torneo. "Todos han contribuido y no nos hemos aburrido ni un minuto. Tenemos jugadores que se van con la sensación de que pueden enfrentarse de tú a tú con las mejores selecciones del planeta", afirmó, antes de lanzar también un mensaje a la afición.

"Hemos tenido una gran conexión entre la afición y los jugadores durante todo el torneo. Hoy hay dolor y pena, pero espero que de aquí a dos semanas, cuando echemos la vista atrás, nos sintamos mucho mejor. El verano de 2026 no ha estado nada mal", apuntó el seleccionador noruego.

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