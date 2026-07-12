Qalibaf amenaza a EEUU con "pagar el precio" si no cumple con lo acordado tras los ataques y el cierre de Ormuz

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha amenazado a Estados Unidos con "pagar el precio" si el país no "cumple con su palabra" tras el cruce de ataques entre ambos países en las últimas horas, después de que un buque "ignorase" las instrucciones de la Guardia Revolucionaria, en lo que Irán considera una violación del memorando de entendimiento firmado.

"La era de los tratos unilaterales ha terminado. Te lo dijimos: cumple tu palabra o paga el precio. La realidad está tocando a la puerta", ha espetado el mandatario iraní, quien ha adjuntado una imagen que muestra el escrito del punto 5 del memorando en una publicación en sus redes sociales.

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Qalibaf ha recriminado a Washington que no haya respetado parte del preacuerdo firmado a mediados de junio, el cual señala en su quinto punto que "Irán tomará las medidas necesarias, haciendo todo lo posible, para garantizar el paso seguro de los buques mercantes, sin coste alguno, durante un período de 60 días únicamente, desde el Golfo Pérsico hasta el mar de Omán y viceversa".

Estas declaraciones llegan después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) anunciase ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra el buque comercial con bandera chipriota que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

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Horas después, Teherán ha acusado a Washington de lanzar ataques aéreos contra varias bases costeras y torres de telecomunicaciones iraníes, por lo que ha justificado "una respuesta contundente" en forma de represalia contra la base aérea jordana Príncipe Hasán --donde ha afirmado haber destruido el centro de control y varios hangares con drones y misiles balísticos-- y otras en Bahréin y Kuwait.

Este cruce de ataques llega en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.

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