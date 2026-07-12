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Controlado el incendio forestal en Rute, que mantiene una autobomba y un retén

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por controlado a las 7,50 horas de este domingo 12 el incendio forestal declarado en el municipio cordobés de Rute.

Según ha concretado el Plan Infoca a Europa Press, se mantiene una autobomba y siete bomberos en las labores de refresco de la zona y de liquidación de los fuegos.

Cabe mencionar que el mismo había sido declarado en la tarde de este sábado en una zona cercana a viviendas de la zona. En contexto, se encontraban trabajando en la extinción del fuego 70 efectivos por tierra, así como dos helicópteros semipesados y uno pesado.

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