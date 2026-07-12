Kuwait sufre ataques contra puestos fronterizos e instalaciones petroleras

El Ministerio de Defensa kuwaití ha informado este domingo de una serie de ataques con proyectiles contra tres puestos de control fronterizos situados en el norte del país y contra instalaciones de la petrolera estatal.

En concreto, tres puestos fronterizos fueron objeto de una "agresión traicionera" que ha causado daños materiales, según ha indicado un portavoz del Ministerio, saud Abdulaziz al Atuán, en un mensaje publicado en redes sociales.

Asimismo da cuenta de un ataque de un dron "hostil" contra una plataforma petrolera en aguas del golfo Pérsico propiedad de la estatal Kuwait Oil Company. El ataque ha provocado lesiones a un trabajador y daños materiales.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado De ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra el buque comercial con bandera chipriota que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

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Este cruce de ataques llega en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.