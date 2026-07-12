Irán acusa a EEUU de "imponer su voluntad" y justifica ataques contra Jordania, Kuwait y Bahréin

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado este domingo a Estados Unidos de "imponer su voluntad" sobre el Gobierno de Omán mediante la creación de un paso marítimo "ilegal" en el estrecho de Ormuz, justificando así sus recientes ataques contra instalaciones militares en Jordania, Kuwait y Bahréin, en lo que supone un nuevo episodio de escalada en el conflicto entre ambos países a pesar de las negociaciones.

"Estados Unidos, imponiendo su voluntad al Gobierno Real de Omán, intentó anoche tantear el terreno de nuevo provocando a varios buques para crear un paso ilegal en el sur del estrecho de Ormuz, lo cual fue frustrado por una respuesta contundente de la Armada", ha asegurado el cuerpo militar a través de un comunicado recogido por la cadena estatal IRIB.

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Asimismo, Teherán ha acusado a Washington de lanzar ataques aéreos contra varias bases costeras y torres de telecomunicaciones iraníes, por lo que ha justificado "una respuesta contundente" contra la base aérea jordana Príncipe Hasán --donde ha afirmado haber destruido el centro de control y varios hangares con drones y misiles balísticos-- y otras en Bahréin y Kuwait.

En el comunicado, el Ejército iraní ha afirmado haber utilizado drones explosivos para atacar un sistema de defensa aérea 'Patriot', un depósito de municiones y una estación de radar pertenecientes al ejército estadounidense en Kuwait.

Horas antes, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) había anunciado ataques contra Irán tras la ofensiva de la Guardia Revolucionaria contra el buque comercial con bandera chipriota que habría ignorado sus instrucciones, lo que ha provocado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

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Este cruce de ataques llega en un delicado momento por el que atraviesan las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, tras una semana de cruces de bombardeos y un nuevo ultimátum estadounidense para que Teherán anuncie públicamente este sábado la apertura sin restricciones del estrecho de Ormuz.