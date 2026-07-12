Detenido un joven de 28 años como sospechoso del asesinato de la conservadora Ann Widdecombe

La Policía británica ha anunciado la detención este sábado de un joven de 28 años, que se encuentra ahora bajo custodia policial, como sospechoso del asesinato de la reconocida y veterana política conservadora Ann Widdecombe, hallada muerta este pasado jueves en su domicilio en Newton Abbot, en el suroeste de Inglaterra.

"Podemos confirmar que un hombre de 28 años fue arrestado esta noche (11 de julio) en una dirección en el área de South Yorkshire bajo sospecha del asesinato de Ann Widdecombe. El sospechoso, un ciudadano británico blanco, se encuentra ahora bajo custodia", ha informado la Policía de Devon y Cornwall en un comunicado difundido en redes sociales.

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En el mismo escrito, se aclara que la detención ha sido efectuada por la Policía Antiterrorista del Noreste y de la Policía de Yorkshire del Sur, cuerpos que colaboran con las autoridades locales de Devon y Cornwall en la investigación en curso.

"Hasta el momento, no hay información que indique que se trate de un incidente relacionado con el terrorismo y, como cuerpo policial, mantenemos la primacía de la investigación", han agregado los agentes, antes de notificar que "se trata de una investigación en curso, por lo que no se proporcionará más información (durante la) noche".

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Este arresto tiene lugar después de que el mismo cuerpo policial anunciase la víspera la puesta en libertad sin cargos del, hasta entonces, único detenido en el caso del asesinato de Widdecombe: un hombre británico blanco de 26 años que "ya no forma parte de la investigación", según ha explicado el subcomisario Matt Longman en declaraciones recogidas por la prensa británica.

Ann Widdecombe, de 78 años, presentaba "heridas graves" cuando hallaron su cuerpo sin vida al filo del mediodía de este jueves según la Policía, que ha descartado ya el móvil terrorista.